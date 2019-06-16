السودان يحاكم البشير ورموز النظام السابق

العنوان_الخرطوم

قال النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود السبت إن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة قريبا بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم “الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها. تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق وستكمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل”.

ونقل البشير الذي أطاح به الجيش في ابريل/نيسان إلى سجن كوبر في الخرطوم.

ونفذت سلطات الأمن السودانية، في ابريل/نيسان حملة اعتقالات بحق عبد الله البشير شقيق الرئيس المخلوع، وبصفوف قيادات من حزب المؤتمر الوطني،قبل ان تحيلهم على سجن كوبر.

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