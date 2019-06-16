وزير باكستاني يظهر على شكل قطة.. ويمازح الصحفيين: لست القط الوحيد

ظهر وزير باكستاني محلي، في بث مباشر على الإنترنت، بأذني وشاربي قطة، بعد أن قام أحد أفراد فريق شبكة التواصل الاجتماعي الخاص به بتفعيل "فلتر شخصيات القطط" عن طريق الخطأ، وانتشر البث المباشر للوزير المحلي شوكت يوسفزاي الذي كان يتحدث إلى الصحفيين.

وبدأ سيل التعليقات عندما لاحظ مستخدمو موقع فيسبوك أذنين ورديتي اللون تحيطان برأس الوزير وشاربي قطة مرتسمين فوق وجهه وكذلك على وجهي مسئولين مرافقين له، وكتب أحدهم "لدينا قطة في الحكومة" وذهب آخرون أبعد من ذلك: "شوكت يوسفزاي يبدو مثل قطة – مياو مياو مياو"، وفقا لمونت كارلو.

وأكد يوسفزاي وقوع الحادثة وقال لوكالة فرانس برس أنها حصلت عن طريق الخطأ، موضحا أنه "تم تفعيل فلتر شخصية القطط عن طريق الخطأ. دعونا لا نأخذ كل شيء بجدية بالغة"، ومازح قائلا "لم أكن الشخص الوحيد، المسئولان اللذان كانا يجلسان إلى جانبي طالهما فلتر القطط أيضا".

واستمر البث المباشر بآذان وشوارب القطة حتى بعد أن بادر مستخدمو الانترنت بالإبلاغ عن الخطأ.

وذكر بيان صحفي صدر عن فريق التواصل الاجتماعي لحركة الانصاف الباكستانية أن الحادثة حصلت بسبب "خطأ بشري"، وأضاف "تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع مثل هذه الحوادث مستقبلا".

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