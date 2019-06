صورة – كرة جديدة للدوري الإنجليزي

الكرة تقدمها شركة نايكي الأمريكية.

وتختلف الكرة عن الكرات التي لعبت بها الفرق في المواسم الأخيرة، فقد كانت تدور في فلك شكل واحد مع اختلاف درجات الألوان وبعض التعديلات البسيطة.

Here’s a look at the @premierleague ball for the 2019/20 season…🧐⚽

Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/I2cwtmGFiP

سيشهد الموسم الجديد بإنجلترا عدة تغييرات بسبب تطبيق الراحة الشتوية في الموسم لأول مرة تاريخ المسابقات هناك، مما يؤثر على مواعيد المباريات.

يبدأ الموسم الجديد بمباراة الدرع الخيرية يوم 4 أغسطس المقبل، قبل 5 أيام من انطلاق موسم الدوري الذي ينتهي في 17 مايو 2020.

ستحصل كل فرق الدوري الإنجليزي على عطلة نهاية أسبوع في فبراير للمرة الأولى. سيتم تقسيم الاستراحة على مدار أسبوعين وستخوض 10 فرق مباريات في عطلة نهاية الأسبوع الأولى، بينما لن تلعب الفرق الأخرى في نهاية الأسبوع التالي.

الموسم الجديد سيشهد تغييرات عديدة، إذ سيتم استخدام تقنية حكم الفيديو في كل مباريات الدوري البالغ عددها 380 مباراة بعد أن وافقت الأندية على ذلك في نوفمبر الماضي.

يرحب الدوري بثلاثة فرق جديدة من دوري القسم الثاني وهي نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد وأستون فيلا مع توديع فرق كارديف سيتي وفولام وهدرسفيلد تاون للمسابقة.

محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب وسط أرسنال وأحمد المحمدي مدافع أستون فيلا هم الثلاثي المصري الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذه هي أهم تواريخ الموسم الجديد بإنجلترا وجاءت كالتالي:-

4 أغسطس: كأس الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول في ملعب ويمبلي.

8 أغسطس: إغلاق نافذة الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز في الساعة 5 مساءً بتوقيت جرينتش.

9 أغسطس: انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بلقاء ليفربول ضد نورويتش سيتي.

14 أغسطس: كأس السوبر UEFA ضد تشيلسي في اسطنبول.

29 أغسطس: قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

17 و18 سبتمبر: مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، الجولة الأولى.

4 يناير 2020: الجولة الثالثة لكأس الاتحاد الإنجليزي.

1 مارس 2020: نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

17 مايو 2020: الجولة الختامية للدوري الإنجليزي

23 مايو 2020: نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

30 مايو 2020: نهائي دوري أبطال أوروبا، إسطنبول.

