هل اقترب من ريال مدريد؟ بوجبا: حان الوقت لخوض تحدي جديد في مكان آخر

وارتبط اسم بول بوجبا الفترة الأخيرة بناديي ريال مدريد ويوفنتوس، وزادت التكهنات بانتقاله للملكي الإسباني بعد وصول زيدان على القيادة الفنية.

وقال بوجبا في تصريحات للصحفيين في طوكيو نقلتها صحيفة جارديان: “قد يكون هذا الوقت المناسب لخوض تحدي جديد في مكان آخر”.

وأضاف بوجبا “كما قلت سابقا، هناك الكثير من الكلام والكثير من التفكير”.

وتابع نجم وسط منتخب فرنسا “أمضيت ثلاث سنوات في مانشستر وكنت أقوم بعمل رائع، كان هناك بعض اللحظات الطيبة وأخرى سيئة مثل الجميع في أي مكان آخر”.

انتقل بوجبا إلى مانشستر يونايتد برقم قياسي بلغ 89.5 مليون جنيه استرليني في صيف 2016.

وأتم بوجبا تصريحاته “أعتقد بالنسبة لي أرى أنه قد يكون وقتا مناسبا لتحدي جديد في مكان آخر، أنا أفكر في هذا”.

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