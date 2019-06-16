أردوغان يؤكد أن صواريخ أس-400 الروسية يُفترض أن تصل إلى تركيا مطلع يوليو

أنقرة-العنوان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد أنه يُفترض أن تبدأ في مطلع يوليو عملية تسلّم صواريخ أس-400 الروسية المضادة للطائرات التي أثارت صفقة شرائها من جانب تركيا توترا شديدا مع الولايات المتحدة.

وصرّح أردوغان لقناة “سي إن إن ترك” الأحد “أعتقد أن (صواريخ إس-400) ستبدأ بالوصول في النصف الأول من يوليو”.

وأثارت عملية شراء صواريخ روسية من جانب عضو في حلف شمال الأطلسي، غضب واشنطن التي أمهلت في السابع من يونيو تركيا حتى نهاية يوليو للعدول عن شراء هذا النظام الصاروخي الروسي.

وأكد إردوغان الأحد أنه من غير الممكن التراجع عن شراء هذه الصواريخ. وقال إن “مسألة (صواريخ) إس-400 حُلّت وليس هناك أي صعوبات”، مشيراً إلى أنه سيردّ برسالة مكتوبة على واشنطن “قريباً، ربما هذا الأسبوع”.

وأوضحت واشنطن في كتابها أن استخدام هذا النظام الصاروخي المضاد للطائرات يتضارب مع استخدام الطائرات الأمريكية الجديدة “اف-35” التي تريد تركيا شراءها أيضاً.

وينصّ الاتفاق بشأن مقاتلات “اف-35” على شراء مئة طائرة، شرط مشاركة تركيا بشكل كبير في صناعتها.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان في رسالته أنه في حال لم تتخلّ تركيا عن شراء نظام إس-400، فإنّ الطيارين الأتراك الذين يتدرّبون حالياً في الولايات المتحدة على طائرات “إف-35” سيطردون، وستُلغى عقود ممنوحة لشركات تركية لصناعة قطع لطائرات “إف-35” كما أنه سيتمّ استبدال الموظفين الأتراك في المجموعة الدولية المصنّعة للمقاتلات.

ولا تزال الطائرات الأربع التي اشترتها تركيا على الأراضي الأمريكية إذ إنه لم يتمّ تسليمها بعد.

وتقترح واشنطن على أنقرة شراء صواريخ باتريوت الأمريكية بدلاً من الصواريخ الروسية. وقد حذّرت تركيا من أن شراءها للمنظومة الروسية يعرّضها أيضاً لعقوبات بموجب القانون الأمريكي للحماية من خصوم الولايات المتحدة الذي يمنع خصوصاً أي عملية شراء من روسيا فيما مجالي الدفاع والاستخبارات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية