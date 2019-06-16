تركيا تعلن تعرض نقطة مراقبة للقصف من منطقة خاضعة للنظام السوري

أنقرة-العنوان

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد أنّ إحدى نقاط المراقبة التابعة لها تعرضت لقصف من منطقة خاضعة لسيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا.

وأوضحت الوزارة أن القصف لم يسفر عن سقوط ضحايا لكنها ذكرت أنّ بعض المعدات دمرت في الهجوم فيما قامت القوات التركية “بالرد بالأسلحة الثقيلة فورا”.

وذكرت الوزارة في بيان أنّ قصفا مدفعيا وبقذائف الهاون “يبدو أنه متعمد” أُطلق من منطقة تل بازان التي تسيطر عليها قوات النظام السوري، أصاب منطقة موراك التركية.

ويأتي الحادث بعد ثلاثة أيام من إصابة ثلاثة جنود أتراك بنيران أطلقها “عمدا”، حسب تركيا، عناصر تابعون للنظام السوري على نقاط مراقبة تركية في شمال شرق سوريا.

ومطلع مايو أصيب جنديان في هجوم مماثل اتهمت دمشق بالوقوف خلفه.

وأنشأ الجيش التركي في وقت سابق، 12 نقطة مراقبة في محافظة إدلب التي تعد أخر معاقل الإرهابيين إذ تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام” وفصائل إسلامية أخرى، في محاولة لمنع هجوم عسكري أكبر في المنطقة التي تتعرض منذ أسابيع لقصف سوري وروسي عنيف.

وتخشى تركيا أن يؤدي هجوم عسكري أكبر للنظام السوري وحليفه الروسي إلى دفع مئات الآلاف من اللاجئين إلى محاولة دخول أراضيها.

وأدى التصعيد الأخير في إدلب التي يعيش فيها ثلاثة ملايين شخص إلى مقتل 360 مدنيا منذ نهاية أبريل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضحت الوزارة أنها أبلغت روسيا بالهجوم الأخير. وتقدم موسكو دعما عسكريا كبيرا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ورغم دعمهما أطرافا متحاربة في النزاع في سوريا تعمل أنقرة وموسكو عن قرب للتوصل لحل سياسي وفي سبتمبر الفائت توصلا لإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب بموجب اتفاق “سوتشي”.

ومنذ الثامن من مارس تسيّر القوات التركية دوريات عسكرية بين نقاطها بموجب ذلك الاتفاق.

وأعلنت موسكو مساء الأربعاء أن اتفاقا لوقف إطلاق النار أبرم بين القوات الحكومية والفصائل المنتشرة في المنطقة “اعتبارا من منتصف ليل 12 يونيو” بوساطة تركيا وروسيا.

غير أن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قال الخميس أنه “ليس ممكناً” القول إنه تمّ التوصل إلى وقف لإطلاق النار في إدلب.

المصدر-وكالات

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