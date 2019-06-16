تفشي وباء الحمى القلاعية في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن المركز الوطنى للصحة الحيوانيه” تفشي مرض الحمى القلاعية، الذي اشتبه بانتشاره الفترة الماضية بين الحيوانات في مناطق ليبيا.

وقال المركز في بيان، إنه أخذ عينات من حالات مرضية مشتبه بإصابتها بالمرض من مدن طرابلس، وبنغازى، وتاجوراء، ومصراتة، وغريان، وقد جُمّعت العينات بواسطة خبراء بيطريين من “المركز الوطني للصحة الحيوانية” خلال هذا العام، وتم نقلها إلى المعمل المرجعي بمدينة “بريتشيا” الإيطالية في نهاية الشهر الماضي.

وكشف المركز أنه تم إجراء الاستخلاص والتشخيص الأولي للعينة في 3 يونيو الجاري، والتأكيد على المرض فيما بعد، مشيرا إلى أنه بصدد توفير لقاح الحمى القلاعية بعد ما تم معرفة نوع العثرة، وذلك بالتواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية خلال المدة القادمة.

وكان المركز الوطني للصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة أعلن ظهور حالات اشتباه لمرض الحمي القلاعية في بعض المناطق، وطالب منسقي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالبلديات التنسيق مع مكاتب الصحة الحيوانية واتخاذ الإجراءات الاحترازية والرصد والتقصي عن أي بلاغات.

والحمى القلاعية مرض فيروسي سريع الانتشار، يصيب الحيوانات ذات الظلف المشقوق مثل الأبقار والأغنام والماعز كما أنه يصيب الحيوانات البرية كالغزلان، ويمكنه إصابة الحيوانات ذات الخف كالجمال والأفيال، أما الخيول فلديها مناعة ضد هذا المرض.

وهناك نحو سبع سلالات مختلفة مناعياً من الفيروس المسبب للمرض، وكل سلالة تصيب فصيلة أو عدة فصائل مختلفة من الحيوانات، وتختلف شدة أعراض المرض تبعاً لنوع السلالة الفيروسية المسببة له.

ومن أسباب المرض الحيوانات المريضة حيث يوجد الفيروس فى الحليب والبول والبراز والسيلانات الفموية، والعلف الملوث بالفيروس، والاستنشاق حيث يمكن أن ينتقل بواسطة ذرات الغبار فى الهواء فى المناطق الموبوءة .

ويمثل وباء الحمى القلاعية تهديدا للثروة الحيوانية والأمن الغذائي العالمى، وهو ما دفع بلدان العالم إلى مواجهته بشتى الطرق الممكنة.

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