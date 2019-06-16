دعم مصري إماراتي لمكافحة الإرهاب بليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، اليوم الأحد، في القاهرة، التطورات في ليبيا.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، في إيجاز صحفي، إن السيسي وبن زايد توافقا على دعم جهود مكافحة التنظيمات المتطرفة والقضاء على الإرهاب الذي يهدد ليبيا والمنطقة، إلى جانب التأكيد على أهمية عودة الاستقرار بما يمهد نحو إقامة الاستحقاقات الدستورية، حسب تعبيره.

وأشار المتحدث إلى أن الجانبين تناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، واستعراضَا آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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