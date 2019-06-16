ردع الوسطى: القوات المسلحة ستدخل سرت

ايوان ليبيا – وكالات :

شدد قائد قوة عمليات الردع الوسطى التابعة للجيش الرائد محمد البوعيشي على أن تحرير سرت ضمن خطة القوات المسلحة.

البوعيشي قال في تصريحات خاصة اليوم الأحد إن المؤشرات تشير إلى أن قوات الجيش ستدخل سرت ، مؤكداً أن القوات الموجودة في المدينة حالياً ضعف الموجودة في طرابلس.

كما أكد أن للجيش حاضنة شعبية في المدينة الساحلية ستعمل على عرقلة دخول المليشيات إليها ، موضحاً أن قوات الجيش موجودة في الهلال النفطي قبل عملية تطهير طرابلس ثم تم الدفع بقوات أخرى.

ولفت البوعيشي إلى أنه لم يتم سحب أي جندي من الجنود المشاركين في طرابلس للذهاب إلى سرت.

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