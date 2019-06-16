بركان الغضب: العمليات العسكرية لن تتأثر بمبادرة السراج

ايوان ليبيا – وكالات :

قال الناطق باسم عملية “بركان الغضب” التابعة للرئاسي مصطفى المجعي إن العملية العسكرية في طرابلس مستمرة ولم تتأثر بالمبادرة التي طرحها رئيس الرئاسي فائز السراج.

المجعي لفت في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد إلى أن التعليمات الصادرة حتى الآن هي مواصلة القتال ورد ما وصفها بـ”القوات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) عن العاصمة.

وأكد أن الشق السياسي الذي طرحه السراج لم يؤثر على الشق العسكري في عموم البلاد وأن مسلحو الوفاق يقومون بعملهم في طرابلس وسرت وكل المناطق المتواجدة بها وأن الأوامر الصادرة تلتزم بها كل القوات في طرابلس أو سرت.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق طرح مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة تتضمن عقد ملتقى ليبي تنبثق عنه هيئة عليا للمصالحة الوطنية في ظل استمرار القتال ضد القوات المسلحة.

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