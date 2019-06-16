رئيس البرلمان العربي يجتمع مع رئيس مجلس النواب اليمني في القاهرة

عقد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وأعضاء هيئة مكتب البرلمان العربي اجتماعاً، اليوم الأحد، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، مع رئيس مجلس النواب اليمني سلطان سعيد البركاني والوفد المرافق له.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن القضية اليمنية إحدى أهم القضايا الأساسية على جدول أعمال البرلمان ولجانه الدائمة باعتبار الجمهورية اليمنية دولة مهمة في العمل العربي المشترك، وقال رئيس البرلمان العربي إنه أطلع رئيس مجلس النواب اليمني على قرارات البرلمان العربي بشأن اليمن، وجهود البرلمان العربي في المحافل الإقليمية والدولية وفي الاتحاد البرلماني الدولي لدعم الشرعية في اليمن وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي وفقاً للمرجعيات الثلاث وقرار مجلس الامن الدولي رقم 2216.

وأكد رئيس البرلمان العربي أثناء الاجتماع استمرار البرلمان العربي في جهوده لدعم الشرعية في اليمن تحقيقاً لتطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس النواب اليمني عالياً مشاركة رئيس البرلمان العربي في جلسة مجلس النواب اليمني التي عقدت في مدينة سيئون اليمنية في شهر أبريل الماضي، معرباً عن الشكر والتقدير للبرلمان العربي على ما يقوم به من جهود لدعم اليمن في كافة المجالات وعلى مختلف الاصعدة، والتصدي للتدخلات الخارجية في الشؤئون الداخلية في الدول العربية بإعتبار البرلمان العربي مُمثلاً للشعب العربي.

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