القوى الوطنية الليبية تلتقى غدا بالقاهرة لدعم جيش بلادها في محاربة الإرهاب

تستضيف القاهرة غدا الإثنين، اللقاء الذى ستعقده القوي الوطنية الليبية بهدف دعم جهود القوات المسلحة الليبية في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات.

يأتى هذا اللقاء للتأكيد علي دور القوي الوطنية الليبية في الحفاظ علي مدنية الدولة وإنهاء سيطرة قوي التطرف والإرهاب علي طرابلس، واستعادة استقرار الدولة الليبية والحفاظ علي وحدتها وسيادتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا