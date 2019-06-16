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القوى الوطنية الليبية تلتقى غدا بالقاهرة لدعم جيش بلادها في محاربة الإرهاب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

تستضيف القاهرة غدا الإثنين، اللقاء الذى ستعقده القوي الوطنية الليبية بهدف دعم جهود القوات المسلحة الليبية في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات.
يأتى هذا اللقاء للتأكيد علي دور القوي الوطنية الليبية في الحفاظ علي مدنية الدولة وإنهاء سيطرة قوي التطرف والإرهاب علي طرابلس، واستعادة استقرار الدولة الليبية والحفاظ علي وحدتها وسيادتها.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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