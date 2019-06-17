ليكيب تُفجرها: سان جيرمان يستعد لبيع نيمار هذا الصيف.. بشرط

صحيفة ليكيب الفرنسية الموثوقة كشفت في تقرير حصري لها استعداد باريس سان جيرمان لبيع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك مع رغبة النجم البرازيلي في مغادرة فرنسا.

وأشارت ليكيب إلى “الشرط الوحيد لدى باريس سان جيرمان لبيع نيمار هذا الصيف هو الحصول على عرض بنفس قيمة المبلغ الذي دفعه النادي الفرنسي لضم اللاعب”.

. وفقا لـ ليكيب.

نيمار أخبر أصدقائه المقربين برغبته في الرحيل من باريس سان جيرمان هذا الصيف، حسبما زعمت ليكيب.

الأمور لم تتوقف هنا، الصحيفة الموثوقة كشفت “المحادثات بدأت بالفعل بين برشلونة وباريس سان جيرمان لإعادة نيمار إلى النادي الإسباني من جديد، في صفقة قد تشهد انتقال بعض من لاعبي الفريق الكتالوني إلى النادي الباريسي”.

نيمار صاحب الـ 27 عاما انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صفقة مدوية في صيف 2017 بعد دفع النادي الباريسي قيمة الشرط الجزائي (222 مليون يورو).

وشارك نيمار في 28 مباراة هذا الموسم مع باريس سان جيرمان ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 13.

ويمتد عقد نيمار مع سان جيرمان حتى 2022 وتوج مع النادي الفرنسي بـ 5 ألقاب. الدوري الفرنسي مرتين والكأس مرة وكأس الرابطة مرة وكأس السوبر مرة.

قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان، تألق نيمار بقميص برشلونة ولعب 186 مباراة في كل البطولات ونجح في تسجيل 105 هدفا وصناعة 76.

ورفع نيمار مع برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا مرة والدوري الإسباني مرتين وكأس إسبانيا 3 مرات والسوبر مرة وكأس العالم للأندية مرتين، في 4 سنوات مع رفاق ليونيل ميسي.

فهل يجتمع نيمار مجددا مع ميسي؟ لننتظر ونرى

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