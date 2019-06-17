مندوب مصر بالاتحاد الإفريقي يستقبل كبير مستشاري برنامج الأمم المتحدة للإيدز

استقبل السفير أسامة عبدالخالق، المندوب الدائم المصري لدى الاتحاد الإفريقي، كبير مستشاري برنامج الأمم المتحدة للإيدز للشئون الإنسانية بمكتب الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي.

وركز اللقاء على جهود تطوير التصدي لفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز، بما في ذلك من خلال تحسين النفاذ للدواء ومعالجة ارتفاع عوامل المخاطر في سياق النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية.

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