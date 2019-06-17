السفير المصري في الأرجنتين يشارك في المؤتمر الأول للقمح |صور

شارك أمين مليكة، سفير مصر لدى الأرجنتين، في مؤتمر الأرجنتين الدولي الأول للقمح (TrigAR2019)، الذي استضافته ولاية قرطبة مؤخرا، حيث شارك السفير في جلسة بعنوان "توفير القمح في شمال إفريقيا: التحولات في سوق العرض المحلي والدولي والسياسات الوطنية ذات الصلة"، والتي تضمنت عرضا لمعدلات استهلاك وإنتاج القمح والذرة في مصر، فضلاً عن إستراتيجية الحكومة المصرية لتدبير أهم السلع الغذائية، وآليات استيرادها، وسوابق التعاون التجاري بين مصر والأرجنتين في هذا المجال ومقترحات لتعزيز هذا التعاون.

وأبدى الجانب الأرجنتيني اهتماماً خاصاً بالمشاركة المصرية إدراكاً منهم لحجم السوق المصري، كما أجرى السفير عدداً من المقابلات على هامش المؤتمر نوه خلالها باتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول تجمع الميركسور، والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز التبادل التجاري بما يجعله أكثر توازناً بين الجانبين، مستعرضاً ما تمتلكه مصر من إمكانات، خاصة في ضوء مقترح وزير التموين بإقامة مشروعات مشتركة بين مصر والأرجنتين لتخزين الحبوب في المناطق الحرة بالمواني المصرية مثل منطقة قناة السويس لتيسير نفاذ السلع الأرجنتينية إلى إفريقيا والشرق الأوسط.

وشارك في المؤتمر 1350 مدعواً من خبراء وممثلين عن الهيئات التموينية من 17 دولة.

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