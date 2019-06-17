السراج: لا تفاوض مع حفتر

ايوان ليبيا – وكالات :

قال رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، إنه «لن يجلس مجددًا» مع المشير خليفة حفتر للتفاوض على إنهاء الهجوم على العاصمة طرابلس والمستمر منذ شهرين.

وأضاف السراج في مقابلة مع وكالة رويترز، «أن حفتر أثبت خلال السنوات القليلة الماضية أنه ليس شريك للعملية السياسية».

وأضاف السراج أن حفتر «يحاول فقط كسب الوقت» في الوقت الذي يهاجم العاصمة طرابلس بطائراته. وقال إن «قوات الوفاق تعمل على الدفاع عن العاصمة وفي الأيام المقبلة ستسمعون أخبار إيجابية عن تقدم» دون أن يوضح أي تفاصيل للوكالة.

وعن دعوات وقف إطلاق النار، قال السراج إنه «لا يمكن أن تسأل شخص يدافع عن نفسه أن يوقف إطلاق النار».

يأتي ذلك رغم إطلاق السراج صباح اليوم، مبادرة سياسية لحل الأزمة الليبية المتواصلة منذ انطلاق الاشتباكات المسلحة جنوب ليبيا في الرابع من أبريل الماضي، وتتضمن المبادرة عدة بنود أهمها الدعوة لملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، وبتمثيل جميع مكونات الشعب الليبي ومن جميع المناطق.

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