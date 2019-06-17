بحث صيانة مراكز إيواء النازحين

ايوان ليبيا – وكالات :

خصصت لجنة الطوارئ اجتماعها الدوري الذي عقدته مع لجنة النازحين لبحث تنفيذ قرار المجلس الرئاسي بشأن تخصيص مبلغ مالي للبدء في صيانة مراكز إيواء النازحين بشكل عاجل من أجل توفير أماكن ملائمة لهم في عدد من مناطق طرابلس.

وناقشت اللجنة خلال اجتماع بديوان رئاسة الوزراء أمس الأحد الخطوات التي يجب اتخاذها لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بالتنسيق مع شركة الكهرباء، والعدالة في توزيع الأحمال على المناطق، واستكمال صيانة الأبراج التي تضررت جراء حرب العاصمة طرابلس، حسب إدارة التواصل بمجلس الوزراء.

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