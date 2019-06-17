تعرف على استخدامات الاسبرين

ايوان ليبيا – وكالات :

يحتوي الأسبرين على مادة أسيتيل ساليسيليك أسيد وهي من أشهر المواد الفعالة في تسكين الألم، والتي تقوم بالحد من الآلام الناتجة عن الحمى والالتهابات، واستخدامات الأسبرين لا تقتصر على تخفيف الألم فقط، بل يمكن استخدامه في علاج الشعر والبشرة.

– يعتبر الأسبرين من أكثر الأدوية المستخدمة والتي يمكن العثور عليها في النباتات مثل أشجار الصفصاف.

– الأسبرين هو أول عقار غير ستيروئيدي تم اكتشافه كمضاد للالتهابات.

– يتفاعل الأسبرين مع عدد من الأدوية الأخرى مثل الوارفارين والميثوتريكسيت.

– يستخدم الأسبرين كمسكن للآلام الطفيفة، ويخفض الحرارة.

– يستخدم كمضاد للالتهاب، ويمنع تكوين خثرات الدم.

– يستخدم للأشخاص الذين يعانون من خطر الإصابة بجلطات الدم، والسكتة الدماغية، والنوبات القلبية، على المدى الطويل بجرعات منخفضة.

– يأخذه المرضى بعد الإصابة بالنوبة القلبية حتى يمنع المزيد من تجمع الجلطات التي تؤدي للموت.

– الأشخاص الذين لديهم حساسية ضد تناول الأسبرين.

– وجود الأمراض التي يصاحبها اضطراب في تجلط الدم، مثل نقص صفائح الدم ونقص فيتامين ك وأمراض الكبد والكلى.

– السيدات الحوامل في الأشهر الأخيرة لأنه قد يسبب نزيف أثناء الولادة أو للطفل عند الولادة.

– السيدات المرضعات لأن الأسبرين يصل إلى حليب الثدي وسيضر بصحة الطفل الرضيع.

– الإصابة بالقرحة الهضمية التي يصاحبها نزيف.

– الأشخاص الذين يعانون من مرض الربو القصبي.

– الأطفال المصابة بالأنفلونزا ويقل عمرهم عن 12 عام.

– الأشخاص التي تعاني من مرض الهيموفيليا.

– الإصابة بالتهاب المعدة أو نزيف الأمعاء.

– عند وجود نزيف في الدماغ.

– الإصابة بمرض النقرص.

– يجب تجنب تناول الكحول أثناء تناول الأسبرين، لأن الكحول سيزيد من خطر نزيف المعدة.

– في حالة تناول الأسبرين لمنع النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، فتجنب أخذ عقار ايبوبروفين لأنه قد يقلل من فعاليته.

– وجود رنين في الأذن، والشعور بالارتباك والهلوسة

– حدوث تنفس سريع في الصدر وتشنجات.

– الغثيان الشديد والتقيؤ أو حدوث آلام في المعدة.

– وجود براز دموي أو سعال يصاحبه دم أو القيء الذي يشبه القهوة.

– الإصابة بحمى تدوم أطول من ثلاثة أيام

– وجود تورم أو ألم دائم أطول من عشرة أيام.

– حدوث اضطرابات في المعدة.

– وجود حرقة في الدم.

– حدوث ألم في الأمعاء.

– وجود صعوبة في التنفس

– تورم في الوجه والشفتين واللسان أو الحلق.

– يخفف من الأعراض التي تحدث بعد لدغات الحشرات لأنه مضاد للالتهاب

– يقشر البشرة ويتخلص من الجلد الميت والشعر المتواجد تحته.

– يقلل من وجود الندوب الناتجة عن آثار الجدري

– يقوم بتليين الجلد ويتخلص من الخلايا الميتة في القدمين.

– يخفف الألم الناتج عن لسعات النحل ويسرع من عملية الشفاء.

– يخفض حموضة الماء فيحافظ ويطيل من عمر الأزهار.

– يزيل بقع الملابس ويتخلص من بقايا العرق والقهوة أو الحبر الموجودة على القماش.

– يحافظ على الشعر من التلف ويقلل من تساقطه كما يساعد في زيادة طوله وكثافته، ويعيد له الصحة ويسهل تصفيفه.

– الأسبرين يجدد لون الشعر الطبيعي من خلال إذابة أقراص الأسبرين في كوب من الماء الدافئ ثم نضع الخليط بلطف على الشعر وتركه لمدة عشرين دقيقة ثم يتم غسله بماء فاتر

– الأسبرين يجعل شعرك أكثر بريقاً بسبب وجود المادة الفعالة فيه والتي تقوم بإزالة أي شوائب موجودة على الشعر وتتلف رونقها.

– الأسبرين يقوم بمحاربة القشرة عن طريق إضافة أسبرين إلى الشامبو ثم غسل الشعر به فيقوم بإذابة خلايا الجلد الميتة ويطهر فروة الرأس من القشرة.

– يمنع الأسبرين انسداد مسامات الوجه كما يقلل من انتفاخ واحمرار الجلد، ويحد من الشعور بالحكة

– يستخدم في علاج حب الشباب فيقوم بتنظيف الجلد من خلال تجفيف الحبوب والحد من الالتهاب ويزيل طبقة الجلد الميتة، عن طريق وضع حبة من الأسبرين غير المغلف ونضعها في طبق صغير ونضيف نقطتين من الماء ونطحن الأسبرين ونحوله لمعجون، ونضع عليه ملعقة من العسل وملعقة من زيت الصبار ونمزجه ونضعه على الوجه ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

– يجب استخدم مرطب خالي من الزيوت حتى نتجنب جفاف الجلد.

– تستخدم هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاثة مرات في الأسبوع فقط.

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