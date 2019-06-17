أمين اللجنة الشعبية الليبية: الرئيس السيسي وضع حدا لقوى التطرف والإرهاب في مصر والعالم العربي

قدم مصطفي الزايدي أمين اللجنة الشعبية بالحركة الشعبية الليبية الشكر للشعب المصري، والرئيس عبدالفتاح السيسي على استضافته للقوى الليبية، وإتاحة الفرصة أمامهم لإيصال رسالة للعالم حول دعم الجيش الليبي في محاربة الإرهاب.

وأكد الزايدي الذي عمل وزيرا للصحة في حكومة القذافي سابقا، أن الرئيس السيسي وضع حدا لقوى التطرف والإرهاب ليس في مصر فقط وإنما في العالم العربي كله.

جاء ذلك خلال كلمته فى مؤتمر القوى الوطنية الليبية لدعم الجيش الوطني في مواجهة الإرهاب والقضاء على التيارات المتطرفة، الذي تستضيفه القاهرة.

وأضاف، أن المعركة في طرابلس ليست صراعا على السلطة، ولكنها حرب ضد ميليشيات إرهابية تسيطر على وسائل الحياة، ومؤكدا، أن هدف المؤتمر هو بحث إعادة بناء الدولة الليبية.

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