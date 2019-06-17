ضابط سابق بالجيش الليبي: حسم معركة طرابلس بات وشيكا.. والجنوب أصبح ملاذا لعناصر القاعدة وداعش

لفت الخبير العسكري الليبي علي محمد سعيد، إلى ما يحدث من تضليل إعلامي متعمد من بعض القنوات الإعلامية المدعومة من قطر وتركيا، والتى تقوم بتصوير معركة طرابلس على أنها استدراج للجيش الليبي، وأن دخول طرابلس أمر مستحيل.

جاء ذلك خلال كلمته فى مؤتمر القوى الوطنية الليبية لدعم الجيش الوطني في مواجهة الإرهاب والقضاء على التيارات المتطرفة، والذى يعقد بالقاهرة.

وأكد سعيد الذي كان يعمل بالجيش الليبي برتبة لواء، إن قوات الميليشيات المسلحة في الجنوب أُنهكت، وبات تحرير طرابلس أمرا قريب الحدوث في أي لحظة.

ولفت اللواء السابق إلي أن ما يجعل معركة طرابلس صعبة هو اختباء عناصر الميليشيات المسلحة وسط المدنيين، ولذلك يحاول الجيش حسم المعركة بأقل خسائر ممكنة خصوصا، وأن الجنوب أصبح ملجأ لعناصر التنظمات الإرهابية "القاعدة وداعش"، والذين فروا من درنة وبني غازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا