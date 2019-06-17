اجتماعي الطوارق يؤكد دعمه لمبادرة السراج

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا تأييد المبادرة التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، أمس الأحد، مشيرًا إلى دعمه «أي مبادرة تهدف إلى إنهاء الحرب وجمع الليبيين حول طاولة واحدة لرسم خارطة طريق تصل بالوطن إلى بر الأمان».

ودعا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي للمجلس، اليوم الإثنين، إلى إنهاء الصراع الدائر في طرابلس، و«تحكيم لغة العقل ومنطق الحوار»؛ حرصًا على تماسك النسيج الاجتماعي للدولة.

يذكر أن السراج طرح في كلمة أمس، مبادرة من سبع نقاط لحل الأزمة الليبية، أهمها «عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يتم خلاله الاتفاق على خارطة طريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية 2019». ورحبت البعثة الأممية بالمبادرة، لكن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، وصفها بـ«المحاولة اليائسة في ظل تقدم قوات القيادة العامة نحو العاصمة».

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