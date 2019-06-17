رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان يزور تشاد

الخرطوم 17 يونيو 2019 (وال)- توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى دولة تشاد في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الرئيس إدريس ديبي.

وذكرت وكالة السودان للأنباء “سونا” أن زيارة البرهان إلى تشاد، “تأتي في إطار تواصل المجلس مع دول الجوار والمحيط الإقليمي، لتهيئة الأجواء السياسية للدخول في المرحلة الانتقالية، والانتقال السلس إلى الحكومة المدنية”.

هذا وسيجري الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، يُحيطه خلالها بتطورات الأوضاع في السودان.

وكان في وداع الفريق أول عبد الفتاح البرهان بمطار الخرطوم الدولي، نائب رئيس المجلس الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وعدد من أعضاء المجلس والمسؤولين. (وال- الخرطوم) ر ت

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