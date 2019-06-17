القضاء الجزائري يصدر أحكامًا ضد رجل أعمال بارز ووالي العاصمة السابق

الجزائر 19 يونيو 2019 (وال)- أصدر القضاء الجزائر اليوم الأثنين، حكمين أحدهما ضد رجل أعمال بارز، والآخر ضد ولي العاصمة السابق، في أحدث حلقات مسلسل مكافحة الفساد في البلاد.

هذا وقضت محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، بحبس رجل الأعمال علي الحداد 6 أشهر، بعد إدانته في قضية التزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب.

وكانت النيابة العامة في الجزائر، طالبت مطلع يونيو الجاري بسجن الحداد 18 شهرًا مع النفاذ بتهمة التزوير.

وحداد مقرب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو رئيس منتدى رؤساء المؤسسات “جمعية أرباب الأعمال”، وأوقف في نهاية مارس، بينما كان بصدد السفر إلى تونس برًا، وكان بحوزته جوازًا سفر، ويقبع منذ ذلك الحين في السجن. (وال- الجزائر) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال