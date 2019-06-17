بريطانيا: سننظر في كل الخيارات المتاحة إذا انتهكت إيران التزاماتها النووية

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الإثنين، إن بريطانيا ستبحث جميع الخيارات المتاحة إذا انتهكت إيران التزاماتها فيما يتعلق بأنشطتها النووية.

وأضاف متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، للصحفيين "كنا واضحين فيما يتعلق بمخاوفنا من الخطط الإيرانية بخفض التزاماتها بالاتفاق النووي.. إذا توقفت إيران عن تنفيذ التزاماتها النووية، سنبحث آنذاك جميع الخيارات المتاحة أمامنا".

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