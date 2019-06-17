داخلية الوفاق: توزيع 20 سيارة جديدة

ايوان ليبيا – وكالات :

تسلمت الإدارة العامة لشؤون الآليات اليوم الاثنين بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق عدد 20 مركبة آلية جديدة جرى استكمال وطلائها لتكون جاهزةً للدخول في العمل الميداني.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن توزيع المركبات الآلية جرى بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل وزير الداخلية فتحي باشاغا وبحضور مدير الإدارة العامة لشؤون الآليات عميد منصور كليب.

وأوضحت الوزارة أن مديرية أمن طرابلس تسلمت عدد 14 مركبة بالإضافة إلى 3 مركبات خصصت لإدارة شؤون المرور والتراخيص و3 مركبات لمديرية أمن مصراته مبينة أن هذه الخطوة تهدف للرفع من قدرات الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة لأداء الواجب الأمني المنوط بها وللحفاظ على الأمن والاستقرار داخل البلاد.

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