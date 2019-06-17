وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء محاكمته

العنوان_القاهرة

أعلن التلفزيون الرسمي المصري اليوم الاثنين وفاة الرئيس السابق محمد مرسي في محكمة كانت تنظر قضية التخابر المتهم فيها.

وأضاف التلفزيون أن مرسي، القيادي في جماعة الإخوان، أصيب بإغماء وتوفي بعد رفع الجلسة وتم نقل جثمانه إلى المستشفى.

يشار إلى أن مرسي مكث رئيسا لمصر عاما واحدا قبل أن يتم عزله في يوليو 2013 إثر احتجاجات حاشدة ضد جماعة الإخوان المسلمين.

وبعد ذلك ألقي القبض على مرسي وأغلب قيادات جماعة الإخوان وقدموا للمحاكمة بتهم مختلفة، حيث حُكم على مرسي بالسجن لمدة تقارب الـ48 عاما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية