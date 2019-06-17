اتهامات لصنع الله بتمويل المليشيات المسلحة واستخدامهم

ايوان ليبيا – وكالات :

إتهم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي المبروك سلطان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس مصطفى صنع الله بالمساهمة في دعم الموارد المالية للميليشيات المسلحة وذلك عبر استخدامهم كشركات أمنية وتشغيل أفرادها للعمل بضغوط من الميليشيات.

سلطان أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أمس الأحد أن أفراد عصابات التهريب للمحروقات المدعومة بالتعاون مع أطراف من مؤسسة النفط في طرابلس تساهم في تهريب المحروقات وهو الأمر الذي يشكل هدراً للعائدات الليبية وتحول الموانئ خصوصاً التي تحت سيطرة الميليشيات إلى أوكار لعصابات ومافيات دولية للتهريب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا