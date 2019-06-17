لا أريد العمل معك.. أس: لاعب ريال مدريد يرفض زيدان

صحيفة “أس” الإسبانية كشفت عن اجتماع دار بين زيدان وسيبايوس قبل نهاية الموسم، أفصح فيه المدرب الفرنسي عن مخططاته المستقبلية.

زيدان أخبر لاعبه أنه ليس في حساباته، وفتح الباب أمام رحيله.

لكن رد سيبايوس جاء مفاجئا، إذ لم يشعر بالضيق وكان واضحا للغاية في رده، وأخبر زيدان: “لا مشكلة أيها المدرب، أنا أيضا لا أريد مواصلة العمل معك”.

سيبايوس (22 عاما) المتواجد حاليا مع منتخب شباب إسبانيا في بطولة أوروبا تحت 21 عاما، حضر إلى ريال مدريد في صيف 2017 قادما من ريال بيتيس مقابل 18 مليون يورو.

لكن في موسمه الأول تحت قيادة زيدان، لم يظهر سوى في 899 دقيقة واكتفى بتسجيل هدفين.

مع رحيل زيدان في صيف 2018، حصل سيبايوس على مزيد من دقائق المشاركة مع المدربين التاليين: جولين لوبيتيجي، وسانتياجو سولاري.

سيبايوس شارك في 34 مباراة خلال موسم 20182019، ليسجل 3 أهداف ويصنع هدفين، ويحجز مقعده في معسكرات منتخب إسبانيا الأول.

ولا يعد سيبايوس لاعب الوسط الوحيد القريب من مغادرة ريال مدريد، إذ ارتبط اسم ماركوس يورينتي بالانتقال إلى أتليتكو مدريد خلال الأيام الماضية.

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