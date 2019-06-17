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القوى الوطنية الليبية تطالب المجتمع الدولي برفع الحظر عن السلاح للجيش الليبي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

طالبت القوي الوطنية الليبية في موتمرها المنعقد فى القاهرة، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي برفع الحظر عن السلاح للجيش الليبي حتي يتمكن من محاربة الإرهاب.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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