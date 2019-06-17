القوى الوطنية الليبية تطالب المجتمع الدولي برفع الحظر عن السلاح للجيش الليبي

طالبت القوي الوطنية الليبية في موتمرها المنعقد فى القاهرة، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي برفع الحظر عن السلاح للجيش الليبي حتي يتمكن من محاربة الإرهاب.

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