سفيرة مصر في مالطا تشارك حفل تخرج الدفعة الثلاثين للمعهد الدولي للقانون البحري| صور

شاركـت السفيرة ندى دراز سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مالطا، في حفل تخرج الدفعة الثلاثين للمعهد الدولى للقانون البحرى International Maritime Law Institute للعام الأكاديمى 2018-2019، وكان ضمن الخريجين طالبان مصريان من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وهم كل من المحامين والمحققين البحريين رامى أحمد محمد وأحمد خميس حسين اللذين حصلا على درجة الماجستير فى القانون البحرى الدولى، وحضر حفل التخرج اللواء بحرى خالد زهران رئيس مجلس إدارة الهيئة.

شارك فى حفل التخرج رئيس الجمهورية المالطى د. جورج فيلا، وكل من كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية IMO، ووزيرى الخارجية والطاقة والمياه المالطيين، وسفراء السلك الدبلوماسي المعتمدين، وممثلو الهيئات الدولية المانحة منها مؤسسة النيبون اليابانية والمنظمة البحرية الدولية، والاتحاد الدولي للعمال ومؤسسة لويدز.

جدير بالإشارة إلى أن المعهد الدولى للقانون البحرى أنشىء بمالطا عام 1988، هو مؤسسة تابعة للمنظمة البحرية الدولية تعمل على إمداد القانونيين بالخبرة اللازمة في مجال القانون البحري الدولي، حيث تعد مهمة المعهد الأساسية هي تدريب وبناء قدرات المتخصصين فى مجال قانون البحار من خلال تنظيم برنامج أكاديمى وتدريبى لمدة عام يحصل المستفيدون منه على درجة الماجستير فى القانون الدولى للبحار مجال القانون البحرى، كما يسهم في نشر الوعي بشأن مشكلات تلوث البيئة البحرية والعمل على رفع مستوى السلامة والأمن البحري، وبلغ عدد خريجى المعهد حتى الآن 1000 طالب من 146 دولة على مستوى العالم.

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