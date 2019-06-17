وزير الداخلية الليبي الأسبق : السراج مصيره إلى زوال ومبادرته فاشلة

مؤتمر القوى الليبية بالقاهرة

رفض وزير الداخلية الليبي الأسبق صالح رجب، التعليق علي إمكانية ترشيح سيف الإسلام القذافي، لإدارة المرحلة القادمة في ليبيا.

وأكد رجب الذى شغل منصب وزير الداخلية فى عهد الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي في الوقت نفسه، علي أحقية كل ليبي في المشاركة بالعملية السياسية في ليبيا، معتبرًا أن الأولوية الآن لمواجهة الإرهاب وطرد الميليشيات المسلحة من ليبيا، ثم نأتي بعد للحديث عن الانتخابات وصناديق الاقتراع.

وشدد رجب علي أن مبادرة فايز السراج فاشلة، ومصيره إلي الزوال والرحيل عن ليبيا، بسبب انحيازه وعدم حياديته.

جاء هذا خلال مؤتمر القوى الوطنية الليبية لدعم الجيش الوطني في مواجهة الإرهاب والقضاء على التيارات المتطرفة، الذي تستضيفه القاهرة.

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