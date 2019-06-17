مُداخلة. حول حيادية الهيئة الاممية اتنا تعاطيها مع الشأن الليبيى (3) … بقلم / البانوسى بن عثمان

وحتى عندما تنتقل رؤية الهيئة الاممية من الاقليمى والدولى . الذى يمثل المجال الحيوى لليبيا . نحو المرور الى الداخلى المحلى الليبيى . بغية التفاعل والتعاطى معه . ستضل الاممية – وفى تقديرى – تتكأ على ذات الثابت الجغرافى المسّترشد بميثاق الهيئة الاممية . وسيضل اداتها ووسيلتها الوحيدة . التى ستوظّفها في تمهيد البيئة الليبية . لتكون صالحة لاحتضان الاسس والقواعد الثابتة لدولة ليبية . لا غياب فيها لتغّليب مصلحة الوطن ومواطنيه على ما سواه . ولا تعارض في توجهاتها الاساسية مع مواثيق الهيئة الاممية .

وبقول اخر . ان الهيئة الاممية وبحكم مواثيقها . لا تستطيع المشاركة في التأسيس لدولة تكون بعيدة . عن نهج المسار الديمقراطى . لأنه الوحيد وحتى اللحظة . الذى يمّتلك الآلية . التى تتيح استشارة الناس ومشاورتهم في مَن يُدير ويسّير ادارة بلادهم . وذلك عبر صندوق الانتخاب . وهو ايضا الآلية الجيدة . التى تقف في وجه المقولة الفرعونية . التى تقول . ( ما اُريكم الا ما ارى . وما اُهديكم الا سبيل الرشاد ) من خلال القبول بتعدد الآراء . وحرية التعبير الخ . وهذا جيد للحالة الليبية . ولكنّه ليس بكافي . بل نحتاج الى ربطه بالجغرافية الليبية بالتراب الليبيى . لنتمكّن عبر هذا الرابط وتفاعله مع الزمن . من تخّليق وبعث وتحّميل الجغرافية والتراب الليبيى بُعدْ معنوى في نفوس الناس . وبقول اخر لنجعل الجغرافية والتراب الليبي ذات بُعد معنوي في ثقافة اللبيبين . عندها وفقط . سنشاهد العاصمة الليبية . تحاكى الجزائر العاصمة في تعاطيها مع الشأن الوطنى .

ومن هنا . تظهر الحاجة الى استدعاء مفردة الاقليم وتفّعيلها . وليس الادارة المحلية . ففى ادارة الاقليم وقف ولمّلمة وتجّميع للتشظي . اما الادارة المحلية القزمية الضيقة , ففيها اعتماد للأحادية والتشتت . وفي ادارة الاقليم صناعة للحس والحراك الجماعي وتجّسيد الانتظام الواسع . وفى الثانية توجّه صوب الانعزال والانكفاء وتجّدير للتفكك . وفي ادارة الاقليم سعى نحو الاتأم في جسم متناغم . مثقل بإرهاصات الاستقرار والتأسيس . داخل فضاء جغرافى واسع . وفى الادارة المحلية . تتخفى مرّكزية مقيته وراء محلّيات مصّطنعة .

كنت احاول ان اقول . بان ادارة الاقليم . ستكون وسيلة واداة وليست غاية . وسيله جيدة لربط الانسان بجغرافية وتراب بلاده . وسيلة جيدة توظف لغرض تحّميل الجغرافية والتراب بُعد معنوى في ثقافة الناس . لان في ذلك منّفعة ومصلحه لهم . وشاهِدنا على ذلك ومن داخل الجغرافية الليبية . يظهر ساطع وبوضوح . في اختلاف تفاعل وتعاطى شرق ليبيا مع الاحداث بالبلاد . اتنا الانتفاضة وبعدها . عن غيره في جنوبها او غربها . ويرجع هذا الاختلاف – في تقديرى – الى البُعد المعنوى . التى تَحَّمِله جغرافية شرق البلاد عند ساكنيها . فبرّقة ليس مسمّى اجوف . بل مُسمى مُحمّل بمضامين معنوية . اعطت اقليم شرق البلاد خُطوات مُتقدمة في اتجاه الوطن . على غيره من الجنوبي والغربي . وذلك لغِياب وانعدام هذا البُعد المعنوى عن جغرافية غرب البلاد . و تغّيبه بمحاولات وأده في جنوبها . خلال العقود الاربعة المنصرمة . ولهذا يرجع عدم حضور مفردة فزان في حاضر الشهد الليبيى الحالي .

ويجب القول هنا . ان تفّعيل هذا التوّجه . يتأتى وفى المُجّمل . باستدعاء مفردة الاقليم . من خلال افساح هامش واسع من طرف الهيئة الاممية . لمفردات الاقليم في داخل المشّهد الليبي الحالي . على غيره من المفردات التى تحْتلّه . واعتمادها كركيزة اساسية . تتكى عليها الهيئة اتنا تفاعلها مع الداخلى المحلى الليبيى . بهدف جَسّرْ الهوّة ما بين مرحلة اللادولة ومرحلة التأسيس لدولة . فاستدعاء مفردة الاقاليم . عبر اجسامها ومكوناته المتجذّرة في جغرافيته . وليست الطارئة . المظمّخة والمعّجونة بأديم ثقافته . وليست الوافدة . هى المدماك الأساسي الذى يجب ان تنّحاز وتعوّل عليه الهيئة . في ازالت هذا العبث الذى عصف ويعصف بالبلاد مند عقود طويلة .

فمثلا . اقليم فزان . لا احد يستطيع اختزال هذه الجغرافية في مُسمّى سبها . كما حاولت – ولأمر في نفسها – واشّتغلت عليه العقود الاربعة الماضية . بغرض ترّسيخ هذا المفهوم في عقول الليبيين . فهذا الاقليم تكوّنه مُجّتَمِعة المفردات الاتية . وادى الشاطئ . سبها . وادى الآجال (أوباري) . حوض مرزق . وادى البوانيس . ويتمدد شمالا ليضم منطقة الجفرة بكاملها . فبهده المفردات جميعها تتهجى كلمة اقليم فزان . و بحضورها في مُمَثليها تكتمل حيثية الاقليم .

وينسحب هذا على سبها المدينة . فمن العبث القبول باختزالها في مكوّن ولون واحد . فهذا مجافى للواقع الموضوعي . فهذا الموضوعي يقول . بان سبها المدينة . تُكّتب بمكوّنات الأحياء الاساسية الاتية . الجديد . القرضة . عبد الكافي . المهدية . البناية الحمراء (المنشية) . وقرية غدوة . فبهذه المفردات جميعها . وبحضورها في مُمَثليها . تكتمل حيثية سبها المدينة .

غير إننى هنا اريد التوضيح . بانه من التبسيط المُخل الوقوف عند مفردة الاختزال هذه . في حدود استبدال مُسمّى بمُسمى اخر وفقط . بل يجب ان نعرف بان هذا المُسمى الجديد . الذى تمخّضت عنه هذه الاختزالات . سينّتج وبالضرورة آلياته الذاتية . التى بها سيتفاعل مع اليومي والحياتي في محيطه . فمثلا عندما اُخّتزل جنوب البلاد بكامله . خلال العقود الاربعة الماضية في مُسمّى سبها . وذلك لاتكأ تلك المرحلة في ادارتها للجنوب الليبيى . على مكونات الهجرة الوافدة من بلدان جنوب الصحراء . صارت سبها وعبر آليات هذا المُسمى الجديد . تكّتسى وترّفل في جلباب وافدة . وبها صارت سبها الوافدة . اكثر شَبَها وقرّبا الى مدن جنوب الصحراء . منها الى أحيا . الجديد والقرضة والمهدية وعبد الكافي . الخ . وربما كانت حينها تأنس كثيرا بمدن جنوب الصحراء . منها الى مدن ليبية كبنغازي او الزاوية او مصراته .



لقد صار كل هذا الى الماضي . ويجب الان التركيز على الحاضر . بهدف الوصل برفقة الهيئة الاممية . الى ثوابت موضوعية تسّتند عليها . بهدف مساعدة الليبيين للوصول الى السبيل الامثل . الذى ينتهى بهم الى مبتغاهم في دولة المواطنة . واعتقد بان ما تناوله هذا الطرح . والذى توخى ما استطاع الموضوعية . قد يكون فيه بعض الاضاءات . التى قد تفيد المهتم والمتابع .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا