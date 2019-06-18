سيبايوس يرد على تقرير رفض زيدان

صحيفة أس نشرت تقرير عن الاجتماع المزعوم بنهاية الموسم، والذي أخبر فيه زيدان اللاعب بعدم الاعتماد عليه، ليرد سيبايوس وفقا للصحيفة: “أنا أيضا لا أريد العمل معك”.

وجاء رد سيبايوس سريعا على هذا التقرير، عبر حسابه الرسمي على تويتر بمجموعة تغريدات متتالية.

وقال سيبايوس:

“أود الرد على المعلومات التي نُشرَت اليوم في وسائل الإعلام، والتي أفضل عدم التطرق إليها.

لم يقع في أي وقت أي حديث خاص مع أي فرد في الجهاز الفني لـ ريال مدريد.

وفوق ذلك، أنفي بشكل كامل التصريحات التي نُسبَت إلي في هذه المسألة.

وأخيرا، أرى أنه من غير الاحترافي نشر هذه الأخبار الزائفة، خصوصا في اللحظة الراهنة، حيث أقاتل مع المنتخب الوطني الإسباني في بطولة دولية بأهمية بطولة أوروبا تحت 21 عاما”.

1/3 Quiero manifestar, ante las informaciones que se han publicado hoy en algunos medios de comunicación que prefiero no mencionar, que en ningún momento se ha hecho pública ninguna conversación mía privada con alguna persona del cuerpo técnico del Real Madrid…

ويتواجد سيبايوس في معسكر منتخب شباب إسبانيا، وسجل هدفا في أولى مباريات لاروخيتا في الخسارة 1-3 أمام إيطاليا أمس الأحد.

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