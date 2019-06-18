سكاي إيطاليا: ريال مدريد وافق على إعارة جيمس رودريجيز إلى نابولي

وأشارت سكاي إلى “أخيرا وافق ريال مدريد على فكرة إعارة جيمس إلى نابولي”.

وأضافت “الإعارة ستكون لمدة موسم مع بند أحقية شراء للنادي الإيطالي”.

نابولي سيدفع 10 مليون يورو مقابل استعارة جيمس رودريجيز من ريال مدريد لمدة موسم، وسيكون عليه دفع من 30 لـ 40 مليون يورو لضمه بشكل نهائي من النادي الإسباني، وفقا لـ سكاي.

جيمس رودريجيز صاحب الـ 27 عاما أصبح قريبا من التدرب تحت قيادة كارلو أنشيلوتي من جديد للمرة الثالثة.

ولعب رودريجيز تحت قيادة أنشيلوتي في فترة الأخير مع ريال مدريد، وفترته أيضا مع بايرن ميونيخ.

وشارك جيمس في 51 مباراة مع مدريد وبايرن تحت قيادة أنشيلوتي، ونجح في تسجيل 18 هدفا وصناعة 19.

وانتقل جيمس معارا من ريال مدريد إلى بايرن في 2017 وشارك الموسم الماضي في 28 مباراة ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 6، ولكن النادي الألماني لم يُفعل شرط ضمه بشكل نهائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا