الدفاع الجوي السعودي يعترض طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون

قالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن التحالف بقيادة السعودية، القول: "إن قوات الدفاع الجوي اعترضت طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون، إحداها كانت تستهدف منطقة سكنية في مدينة أبها بجنوب البلاد".

لكن تليفزيون المسيرة اليمني ذكر نقلا عن متحدث عسكري، أن الحوثيين نفذوا هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها.

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