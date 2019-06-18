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الدفاع الجوي السعودي يعترض طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن التحالف بقيادة السعودية، القول: "إن قوات الدفاع الجوي اعترضت طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون، إحداها كانت تستهدف منطقة سكنية في مدينة أبها بجنوب البلاد".
لكن تليفزيون المسيرة اليمني ذكر نقلا عن متحدث عسكري، أن الحوثيين نفذوا هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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