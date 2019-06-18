نجل الرئيس المصري السابق مرسي يقول إن والده دفن في القاهرة

القاهرة-العنوان

قال نجل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في صفحته على فيسبوك اليوم الثلاثاء إن والده دفن في مقابر تضم جثامين شخصيات بارزة أخرى من جماعة الإخوان المسلمين في إحدى ضواحي القاهرة.

وقال أحمد مرسي إن مراسم الدفن في حي مدينة نصر اقتصرت على الأسرة بعدما رفضت السلطات دفن أبيه في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية.

وكتب “قمنا بتغسيل جثمانه الشريف بمستشفى سجن ليمان طرة وقمنا بالصلاة عليه داخل مسجد السجن ولم يصل عليه إلا أسرته وتم الدفن بمقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين بمدينة نصر”.

وقالت السلطات ومصدر طبي إن مرسي توفي عن 67 عاما يوم الاثنين إثر نوبة قلبية بعد أن سقط مغشيا عليه في قفص الاتهام أثناء محاكمته في قضية التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ومرسي مسجون منذ أن عزله الجيش عام 2013 بعد عام من توليه السلطة في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه.

المصدر-وكالات

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