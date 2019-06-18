الكشف عن سرقات بميناء الخمس

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف مدير مكتب الإعلام في مصلحة الجمارك والناطق الرسمي لها الرائد فهمي الماقوري عن تسجيل حالات سرقة من بعض حاويات البضائع، وهو ما دفع المصلحة لاتخاذ ما يلزم منع لذلك حيق قال الماقوري أنهم يسعون لحل هذه المشكلة حيث تم التوصية بصيانة السياج الخارجي وصيانة كافة البوابات وتقنينها والعمل على تركيب كاميرات بداخل الميناء كما أبلغت الجمارك ضرورة تركيب سياج في منطقة رسو السفن لفصلها عن فضاء الميناء وضمان تأمين السلع وأضاف الماقوي أن المصلحة.

وأضاف الماقوري أن مصلحة الجمارك سجلت خلال جولتها في الميناء عددا من المخالفات الفنية أوصت بمعاجلتها من خلال التأكيد على ضرورة حضور عضو الجمارك لعمليات وزن الشعير والقمح والمواشي مطالبين المجلس البلدي ومديرية الأمن بالتغلب على مشكلة بواقي بعض السلع الفاسدة وإتلافها في الميناء حسب الشروط.

وطلبت قيادات مصلحة الجمارك من ممثل مركز الرقابة على الأغذية ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات المطابقة للسلع مبينة أن المصلحة سجلت مخالفات قانونية بوجود سيارات بداخل الميناء وهو ما يعد مخالفا للقانون كما أعربت المصلحة عن أملها في أن يتم الإسراع بتنفيذ كافة المتطلبات لضمان تدفق السلع وعدم حدوث أي اختراقات تمس الجودة.

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