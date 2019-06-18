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رسميا – دورتموند يجدد تعاقد فافر حتى 2021

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وكان تعاقد المدرب السويسري يمتد حتى 2020 ما يعني تمديد التعاقد لموسم إضافي.

وقال فافر لموقع ناديه: “سعيد أن أحظى بفرصة تشكيل مستقبل النادي الرياضي. أتطلع لمواصلة علاقة العمل الناجحة مع هذا الفريق”.

ونجح مدرب نيس السابق في حصد 76 نقطة رفقة أسود الفيستفالين الموسم المنقضي ليحتل وصافة الدوري الألماني خلف بايرن ميونيخ بعد منافسة شرسة على اللقب.

وسبق للمدرب السويسري أن تولى مهمة هيرتا برلين في موسم 2008-09 وقادهم لاحتلال المركز الرابع في جدول الترتيب، إضافة إلى تدريبه لبروسيا مونشنجلادباخ موسم 2011/12 وإنقاذه الفريق من الهبوط.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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