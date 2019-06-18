رسميا – دورتموند يجدد تعاقد فافر حتى 2021

وكان تعاقد المدرب السويسري يمتد حتى 2020 ما يعني تمديد التعاقد لموسم إضافي.

وقال فافر لموقع ناديه: “سعيد أن أحظى بفرصة تشكيل مستقبل النادي الرياضي. أتطلع لمواصلة علاقة العمل الناجحة مع هذا الفريق”.

ونجح مدرب نيس السابق في حصد 76 نقطة رفقة أسود الفيستفالين الموسم المنقضي ليحتل وصافة الدوري الألماني خلف بايرن ميونيخ بعد منافسة شرسة على اللقب.

وسبق للمدرب السويسري أن تولى مهمة هيرتا برلين في موسم 2008-09 وقادهم لاحتلال المركز الرابع في جدول الترتيب، إضافة إلى تدريبه لبروسيا مونشنجلادباخ موسم 2011/12 وإنقاذه الفريق من الهبوط.

:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا