تقرير: برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ديمبيلي إلى ليفربول

وكانت تقارير إنجليزية قد أشارت إلى رغبة ليفربول في التعاقد مع عثمان ديمبيلي في ظل رغبة النادي للمنافسة على لقب الدوري الموسم المقبل.

وأوضح تقرير صحيفة آس الإسبانية أن برشلونة رد على طلب ليفربول بأنهم لن يسمحوا برحيل ديمبيلي بأقل من 105 ملايين يورو.

وكشف التقرير الإسباني عن وضع ديمبيلي ضمن قائمة تضم صامويل أومتيتي وإيفان راكتيتش وفيليب كوتنييو من أجل الرحيل لإبرام عدد من الصفقات التي يحتاجها النادي الكتالوني.

وأوضح التقرير أن رحيل ديمبيلي سيكون البداية من أجل وصول محتمل لأنطوان جريزمان أو نيمار.

ووفقا للتقرير الإسباني فعثمان ديمبيلي يرحب بخيار اللعب في الدوري الإنجليزي ووجهة ليفربول بالنسبة له ستكون بالأمر الجيد.

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