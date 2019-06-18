تقرير هولندي: زياش مطلوب من ثنائي إيطاليا.. وأياكس حدد سعره

وكشفت صحيفة تليجراف الهولندية أن نادي أياكس أمستردام قد حدد 35 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل زياش.

وارتبط اسم زياش الفترة الأخيرة بالانتقال إلى الدوري الإسباني أو الألماني الموسم المقبل.

ولكن صحيفة تليجراف أوضحت أن ناديي روما وإنتر هما الأقرب للتعاقد مع زياش لموافقتهما الدفع المبلغ المطلوب.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية أن زياش قد قرر الانتظار إلى ما بعد أمم إفريقيا لتحديد وجهته المقبلة.

ويقود زياش قائمة منتخب المغرب المقرر لها المشاركة في أمم إفريقيا في مصر.

وتقع المغرب في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا