المجلس العسكري السوداني: نقبل بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة لإدارة شئون البلاد

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، اليوم الثلاثاء، إننا قابلنا ممثلين عن كل ألون الطيف من أبناء الشعب السوداني.

وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، أننا نقبل بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة لإدارة شئون البلاد وفقًا لسكاى نيوز.

ووجه الدعوة للأحزاب العريقة إلى تحمل مسئوليتها تجاه المرحلة الانتقالية في السودان.

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