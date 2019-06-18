تكريم مجموعة من رواد الخليج في مؤتمر الشارقة للريادة والابتكار والتميز

ينعقد بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة في 22 أكتوبر المقبل المؤتمر العالمي الخامس للريادة والابتكار والتميز، وسيتم خلال حفل افتتاح المؤتمر تكريم مجموعة من رواد الخليج من الشخصيات التي قدمت أعمالا وإنجازات جليلة لوطنها ضمن احتفالية رواد الخليج السنوية، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الفنان الكويتي المعروف جاسم النبهان، وضمت عددا من أصحاب الخبرة والنزاهة لاختيار الشخصيات، ومن بين أعضاء اللجنة تم اختيار المستشار الإعلامي أحمد إبراهيم المرشد الكاتب والمحلل السياسي البحريني ليكون ممثلا عن مملكة البحرين لترشيح الرواد من مملكة البحرين.

ورحب أحمد المرشد بهذا الاختيار متمنيًا أن يوفق في اختيار الشخصيات من مملكة البحرين، مؤكدًا أهمية انعقاد هذا المؤتمر، وإسهامه في دعم البحوث والدراسات التي من شأنها دعم مجالات التميز بالدول المشاركة.

جدير بالذكر أن لجنة الاختيار تضم ممثلين عن جميع الدول الخليجية، حيث ستقوم اللجنة باختيار الرواد الذين سيتم تكريمهم في قاعة المؤتمرات الكبرى في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يتوقع أن يشارك فيه أكثر من 250 من المحاضرين والمشاركين من أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا