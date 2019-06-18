ترامب ينتقد تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي بشأن إجراءات التحفيز

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منطقة اليورو والصين بالعمل على إضعاف عملاتهما لاكتساب ميزة اقتصادية.

وانتقد ترامب تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بأنه سوف تكون هناك حاجة لاتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز في حال لم تتحسن التوقعات الاقتصادية بالنسبة لمنطقة اليورو المؤلف من 19 دولة، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه مسئولو بنك الاحتياط الاتحادي للاجتماع في واشنطن.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ترامب كتب في تغريدة اليوم الثلاثاء "ماريو درجي أعلن اليوم أنه من الممكن اتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز، مما أدى على الفور لانخفاض اليورو أمام الدولار، مما يسهل بصورة غير عادلة على منطقة اليورو منافسة الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف "هم يقومون بذلك منذ أعوام بجانب الصين ودول أخرى".

وتأتي تعليقات ترامب قبل ساعات من بدء اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة اجتماع لمدة يومين حول السياسة المالية. وقد انخفض اليورو بعد التعليقات أمام الدولار بنسبة 2ر0% وسجل 1193ر1 دولار. أشار ترامب في تغريدة أخرى إلى رد فعل المستثمرين على تعليقات دراجي، وكتب "الأسواق الأوروبية ارتفعت بعد تصريحات (غير عادلة بالنسبة للولايات المتحدة) أطلقها اليوم ماريو دراجي".

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