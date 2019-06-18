رئيس أركان الجيش الجزائرى: هناك من يريد هدم أسس الدولة الوطنية وإدخالنا في نفق مظلم

قال رئيس أركان الجيش الجزائرى، أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء إن هناك من يريد هدم أسس الدولة الوطنية وهناك من يريد الدخول فى نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري.
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ايوان ليبيا
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
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