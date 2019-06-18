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قطر تطالب بوقف تقدم القوات المسلحة

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

رحبت دولة قطر أمس الاثنين بالمبادرة التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للخروج من الأزمة الحالية والتى طالب فيها بحوار سياسي مع استمرار قتال قواته للقوات المسلحة في طرابلس. 

وزارة الخارجية القطرية أعربت في بيان لها عن أملها في أن تتجاوب الأطراف الليبية كافة مع المبادرة الداعية إلى عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة وصولاً إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.

كما أعربت عن تطلعها إلى دعم المجتمع الدولي للمبادرة وإدانة كافة أشكال ما وصفته بـ: الاعتداء التي يتعرض لها المدنيون في طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ووضع الضمانات والآليات الدولية المناسبة التي تضمن الالتزام بعدم معاودة ما وصفته بـ”العدوان المسلح” مرة أخرى وبالكف عن ترويع المدنيين الآمنين على حد زعمها .

وجدد البيان دعم دولة قطر لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ولاتفاق الصخيرات ومساندتها لإرادة الشعب الليبي في سبيل بناء دولة القانون والمؤسسات التي تتسع لجميع القوى السياسية دون إقصاء لأي طرف.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • شينو قطر هذه مساحتها 11الف كيلو متر مربع بينما مساحة ليبيا مثلها 20 مرة لو نظرنا الى الخريطة ومسحنا من قطر ووضعنها مكانها مياه الخليج انظر الى الخريطة هل تجد هناك اى فرق طبعا لن تلاحظ اى تغير فهى اشبه بازالة ورم سرطانى خبيث ومن يحمى قطر امريكان مرتزقة اتراك وحرس ثورى ايرانى واين الجيش القطرى هناك خوف من حدوث انقلاب فنظام الحكم انقلابى ابا عن جد وليس عنهم برلمان منتخب فالبرلمان هناك تعينه موزه وتزحلق من لاتريده اما عن حرية الراى فتم حبس شاعر لمجرد انه كتب قصيدة لم تعجب الامير الذى حرم قبيلة الغفران من الجنسية اما الدستور القطرى لو طبق فى ليبيا لاعدم نصف الشعب الليبى وعندهم قناة حقيرة تنتقد الانظمة العربية حولها ولا تستطيع ان تنقل الحقيقة حولها فى نفس المدينة وين سلامة يدير مبادرة فى قطر مثل شنابو ويعطيها شنابو الاكبر حمد البغل جوز الست وابو الطفل المدلل تميم شنبه ثلاث اضعاف شنب السراج ليقف عليه زرزور وليس ذباب مثل السراق

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