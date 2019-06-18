بركان الغضب: قصف إمدادات قوات القيادة العامة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت عملية «بركان الغضب» التابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني استهدافها إمدادات ذخائر وعتادًا عسكريًا لقوات القيادة العامة التابعة للمشير خليفة حفتر، وذلك في منطقة جندوبة الواقعة بين مدينتي «غريان والأصابعة».

ونشر حساب عملية «بركان الغضب»، عبر «فيسبوك»، صورًا قال إنها «تُظهر دقة سلاح الجو» في استهداف إمدادات الذخائر والعتاد العسكري للقوات التابعة للقيادة العامة. وأعلنت قوات حكومة الوفاق، الأحد، اعتماد «مرحلة جديدة من خطة مواجهة القوات المعتدية في حرب العاصمة»، حسب ما ذكرت في بيان نشرته عبر صفحتها بـ«فيسبوك».

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