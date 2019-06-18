من هنا بدأ كل شيء.. رسميا – أفيلاي يعود لـ آيندهوفن

صانع الألعاب صاحب الـ33 عاما، انضم إلى آيندهوفن في عمر العاشرة عام 1996، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2004.

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18-06-2019: 🏠💪#WelcomehomeIbi

ليخوض في الـ6 مواسم التالية 217 مباراة مع آيندهوفن، مسجلا 39 هدفا، وصنع 24 هدفا، وساهم في تتويجه بالدوري الهولندي 4 مرات، وكأس هولندا مرة، وكأس السوبر الهولندي مرة.

لينتقل بعدها إلى برشلونة في يناير 2011 مقابل 3 ملايين يورو، لكنه تعرض لكثير من الإصابات في السنوات اللاحقة التي شهدت لعبه لأندية: شالكه، أوليمبياكوس، ستوك سيتي، قبل أن يعود لمنزله.

ويمتلك اللاعب صاحب الأصول المغربية 53 مباراة دولية مع هولندا ما بين 2007 و2016، سجل خلالهم 7 أهداف.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا