رودريجو: لا أريد أن أكون نيمار ريال مدريد

اللاعب تحدث في المؤتمر الصحفي عن كواليس انضمامه لصفوف الملكي، بعدما وقّع على عقود انتقاله منذ أكثر من عام وبقى مع سانتوس البرازيلي على سبيل الإعارة.

اللاعب عندما تم سؤاله عن نيمار بشكل خاص في المؤتمر الصحفي إذا كان يريد أن يصبح “نيمار ريال مدريد” رد قائلا: “هناك نيمار واحد، أريد أن أكون روديجيو لاعب ريال مدريد، هو لاعب كبير وفي ناد آخر، لذلك لا استطيع الحديث عنه”.

وعن التدرب رفقة كريم بنزيمة وإدين هازارد: “أنا متحمس للتدرب معهم ومن المثير العودة للعب بجوار فينيسوس جونيور”.

وتابع عن زميله: “نحن لاعبان شابان نمتلك خصائص متشابهة، لذلك لا نحتاج لعقد المقارنات”.

وعرّف اللاعب نفسه وخصائصه للصحفيين: “أنا مهاجم سريع يُفضل تسجيل الأهداف والركض، مثل أغلب البرازيليين لديهم نفس الخصائص، مثل روبينيو ونيمار”.

وأردف: “رونالدو وروبرتو كارلوس هما مثلي الأعلى عندما كنت صغيرا”.

البرازيلي البالغ 18 عاما أكد أنه لم يتحدث بعد مع المدير الفني زين الدين زيدان “لم أتحدث مع زيدان بعد، لكنني متحمس لأن يكون مدربي، هناك ضغوط عليّ لأنني في أكبر ناد بالعالم”.

وأكمل: “فينيسوس أخبرني عن خبراته والجميع قال لي أنني شاب ولابد من الصبر، ريال مدريد دائما يمتلك أفضل اللاعبين وسيكون هناك تنافس”.

وعن إمكانية مشاركته مع الفريق الأول أعرب قائلا: “إذا لعبت للفريق الأول أو فريق (كاستيا) الأمر متروك للنادي”.

اللاعب أظهر حبه لريال مدريد منذ الصغر “أنه حلم تحول لحقيقة، الحلم الذي يحلم به جميع الأطفال، اعتقد أن كل من يعرفني كطفل شاهدني أشجع ريال مدريد واتمنى اللعب لهم”.

وأتم “لقد قلت دائما لعائلتي ووكيلي أنني أريد اللعب لريال مدريد، الصفقة تم إتمامها في 20 دقيقة”.

رودريجو خاض 4 مباريات فقط في موسم 2019 من الدوري البرازيلي وسجل هدفا وحيدا قبل الرحيل عن سانتوس نحو تجربته الأوروبية الأولى.

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