غضب في الهند إثر وفاة 103 أطفال بالحمى الدماغية

خرجت تظاهرات غاضبة الثلاثاء، في إحدى أفقر ولايات الهند إثر وفاة أكثر من مئة طفل بحمى دماغية لم تعرف أسبابها وقد تكون مرتبطة بتناول فاكهة الليتشي.

وتوفي حتى الآن هذا الشهر 103 أطفال معظمهم تقل أعمارهم عن عشرة أعوام ويعانون سوء التغذية في منطقة مظفر بور في ولاية بيهار شرق الهند.

وقد ترتفع الحصيلة أكثر حيث يعالج عشرات الأطفال في مستشفيات مكتظة كما أظهرت مشاهد بثها التليفزيون.

وتجمع عشرات الأشخاص الثلاثاء، أمام مبنى المستشفى الرئيسي في مظفر بور، معبرين عن غضبهم ومتهمين السلطات بعدم التحرك بالسرعة الكافية وبالاهمال.

وتعرض وزير الصحة في الولاية لانتقادات شديدة بعدما سأل الصحافيين عن نتيجة الهند في مباراة كريكت ضد باكستان الأحد خلال مؤتمر صحافي للتحدث عن الأزمة. وكتب رانديم سورجيوالا من حزب المؤتمر المعارض "يبدو أن وزير الصحة في بيهار منغال باندي قلق على نتيجة الكريكت أكثر من وفاة الأطفال". ووصفت رابري ديفي وهي شخصية أخرى من المعارضة وفاة الأطفال بأنها "قتل بدم بارد". وكتبت في تغريدة "هناك أطفال يموتون بسبب نقص الأدوية والعلاج". ويتوقع أن يزور رئيس حكومة بيهار نيتيش كوما الثلاثاء المعهد الطبي سري كريشنا الذي تديره الدولة حيث توفي معظم الأطفال. ومنعت وسائل الإعلام من دخول المستشفى. ومن عوارض الحمى الدماغية الارتفاع الكبير في مستوى سكر الدم والحرارة المرتفعة والشلل. وأسبابها تشمل الفيروسات والبكتيريا وسموم أخرى تنقل عبر وسائل مختلفة. وتنتشر عادة بشكل كبير سنويا خلال أشهر الصيف في نفس المناطق منذ العام 1995 بشكل متزامن مع موسم فاكهة الليتشي. وباستثناء عام 2014 حين توفي 150 طفلاً في ما شكل آنذاك رقما قياسيا، تكون حصيلة الوفيات السنوية عادة أقل. وخلص باحثون أميركيون قبل عدة سنوات إلى أن الحمى الدماغية قد تكون مرتبطة بمادة سامة موجودة في فاكهة الليتشي الاستوائية. وقالوا أيضا إنه يجب القيام بدراسات إضافية لمعرفة أسباب المرض المعروف محليا باسم "شامكي بوكار" ويعد قاتلاً في ثلث الحالات المصابة به. وطلبت مفوضية حقوق الإنسان الوطنية من حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وكذلك من السلطات المحلية الإبلاغ عن "ثغرات محتملة" في تطبيق برامج التلقيح والتوعية. وتعد بيهار من أفقر ولايات الهند وتضم حوالى مئة مليون شخص. وشهدت في الأسابيع الماضية أيضا موجة حر حيث وصلت درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

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