ترامب يعين قائما بأعمال وزير الدفاع بعد اعتذار شاناهان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع طلب عدم المضي قدما في إجراءات تعيينه بصورة دائمة، مضيفًا أن شاناهان يرغب في قضاء المزيد من الوقت مع عائلته.

وقال ترامب إن مارك إسبر وزير الجيش سيتولى مهمة القائم بأعمال وزير الدفاع الجديد، وكان ينظر إلى إسبر على أنه المرشح البارز للمنصب في حالة عدم التصديق في نهاية الأمر على تعيين شاناهان.



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